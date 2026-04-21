Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役として知られる俳優のジョー・キーリー（Joe Keery）。彼のソロ音楽プロジェクト「Djo（ジョー）」が、歴史的な大ヒット曲「End of Beginning」を収録したアルバム『DECIDE』の国内盤リリースを記念し、2026年5月に緊急来日することが決定した。ジョー・キーリーは米マサチューセッツ州出身。俳優として世界的な名声を得る一方、10代から音楽制作に勤しんで