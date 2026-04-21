東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）の開催を発表した。『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』テーマは“RETRO-FUTURE SUMMER”2回目の開催となるTGC松山のテーマは「RETRO-FUTURE SUMMER」。明治期の文豪や俳人が愛した風景と、最先端の都市