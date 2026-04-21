春に健康診断を受ける人は多いのではないでしょうか。そんな中、近年、ファッション感覚でタトゥーを入れる人が増えつつあります。「タトゥーがあると受けられない検査がある」という話を聞きますが、本当なのでしょうか。タトゥーが検査や健康に与える影響について、林外科・内科クリニック（福岡県宗像市）理事長で医師の林裕章さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「タトゥー」を入れる5つの“医療リ