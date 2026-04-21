テレビ番組で裏側に言及大相撲の砂被り席で、中継レポートを務める北陣親方（元小結・遠藤）の真後ろに写りこんだ芸人が話題となって2か月。テレビ番組でその裏側が明かされ、再び話題となっている。2月8日に東京・両国国技館で行われた「日本大相撲トーナメント」でのこと。フジテレビ系で生中継され、引退から間もない北陣親方がレポーターを務めた。その背後で目立ちまくっていたのが、お笑い芸人の狩野英孝だ。当時Xには「