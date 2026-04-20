毎日の食卓に欠かせない牛乳や乳製品、そしてタマゴへの影響です。“物価の優等生”とされてきた食材にも中東情勢の影響が及んでいます。富山市に工場を持つ「とやまアルペン乳業」です。県内の酪農家から集めた生乳で牛乳や乳製品を製造しています。武道キャスター「こちらの工場では今、学校給食用のヨーグルトが作られています」一日に使用する生乳は、多い時で２０トン。県内のスーパーや病院、学校給