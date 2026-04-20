【Artist 16 3rd(サード)】 4月17日 発売 価格：49,980円 【拡大画像へ】 XPPenは、液晶ペンタブレット「Artist 3rd(サード)」シリーズより、新たに16インチモデル「Artist 16 3rd(サード)」を発売し、4月17日よりオンライン販売を開始した。価格は49,980円。 アスペクト比は16:9 「Artist 16 3rd(サード)」は最新の「X4スマートチ