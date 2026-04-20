能登半島地震で大きな被害を受けた、県総合福祉会館「サンシップとやま」の福祉ホールが、来月から利用を再開します。おととしの能登半島地震によって、サンシップとやまは、三角屋根のガラスや構造材が壊れるなどの被害が出て、施設の多くの場所の利用ができなくなっていました。地震発生から2年4か月が経つ来月8日から、ようやく1階の福祉ホールの利用が再開します。被害を受けた屋根や外壁のガラスは、割れにくい強