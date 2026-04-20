オランダ海軍のフリゲート艦「エヴァーツェン」に対し、郵便物にBluetoothトラッカーを仕込むことで、約24時間にわたって位置情報が追跡を行う事ができたとオランダの放送局「ヘルダーラント放送」が報告しました。Marineschip van 500 miljoen euro gevonden met gadget van 5 euro - Omroep Gelderlandhttps://www.gld.nl/nieuws/8463135/marineschip-van-500-miljoen-euro-gevonden-met-gadget-van-5-euroDutch navy frigate tr