17日、日本海上自衛隊所属の軍艦が台湾海峡を通過すると、中国外交部と国防部、東部戦区が同時に強い水準で反発した。特にこの日は、日清戦争で敗れた清が台湾を日本に割譲した下関条約締結から131周年となる日だった。中日両国間の対峙が激化し、小規模な交戦事態の発生も排除できないという懸念まで提起されている。中国中央テレビ（CCTV）のソーシャルメディア（SNS）「玉淵譚天」は前日、無人ドローンで撮影した海上自衛隊の護