年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。今回は、パークを最大限楽しむために押さえておきたい6つのポイントをご紹介します。入園方法やアトラクションの利用方法なども変化しているため、久しぶりに訪れる方は事前にチェックしておくのがおすすめです。1：入園チケットの予約は必須2026年4月現在、パークチケット販売は基本的にアプリ＆オンライン上のクレジット決済による事前購入となり、一部のパスポ