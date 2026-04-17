お笑い芸人・おばたのお兄さんが16日、オフィシャルブログを更新。トレーニング中に軽度の熱中症になったことを明かし、ファンへ注意を呼びかけた。 この日、「今年初の熱中症になっちゃった」と題してブログを更新。おばたは「今日は午前中、トレーニングをしようと陸上トラックへ！」と報告。気温は22度、そよ風も吹く過ごしやすい環境だったそう。 200メートルを５、６本走る予定だったが、「３本目が終わったところで、呼吸