なにわ男⼦が、ニューアルバム『ND⁵』（読み：エヌディーファイブ）を6⽉17⽇(⽔)に発売することが決定した。2026年11⽉にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男⼦。今作アルバムでは「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男⼦が変わらず⼤切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ内容で盛⼤に5周年イヤーを祝う。収録曲にはシングル曲「アシンメトリー」「Black Ni