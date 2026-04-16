なにわ男⼦が、ニューアルバム『ND⁵』（読み：エヌディーファイブ）を6⽉17⽇(⽔)に発売することが決定した。

2026年11⽉にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男⼦。今作アルバムでは「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男⼦が変わらず⼤切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ内容で盛⼤に5周年イヤーを祝う。

収録曲にはシングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、⾼橋恭平主演映画『⼭⼝くんはワルくない』の主題歌である「ビーマイベイベー」、HAPPYグルーヴィーラップチューン「Gimme The Day」などを収録。さらに、2022年発売Single「サチアレ」に続く、約4年ぶりとなるゆずの北川悠仁書き下ろし曲「なないろ day by day」、そしてCDデビュー前に楽曲提供された「僕空〜⾜跡のない未来〜」以来、こちらは約6年半ぶりとなるヒャダインこと前⼭⽥健⼀による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録。また各形態にボーナストラックも収録される。収録曲・ジャケット等の全貌は後⽇発表とのこと。

また、パッケージ形態も5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリースとなる。初回限定【laND】盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男⼦の隠れた名曲”、全9曲をボーナスディスクとして収録。収録内容は後⽇発表！さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video & Making、昨年リリースのアルバム「BON BON VOYAGE」購⼊者イベント「なにわ男⼦とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage!〜」東京公演を収録。

初回限定【ND】盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像！ヴィラ1棟貸し切り！！7⼈だけの1泊2⽇旅「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」、「Gimme The Day」Music Video & Makingを収録。

初回限定【diamoND】盤には、今年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関⻄ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラス⽬として新たな歌詞が追加されたスペシャルバージョンを初⾳源化。特典映像として、ファン投票企画で選ばれた「MVが⾒たい楽曲」ランキング第1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作。Makingと併せて収録される。

通常【arouND】盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7⼈が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録。

さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリースが決定した。アニバーサリーイヤーに相応しく、メンバーのビジュアルを特⼤サイズでお楽しみいただける豪華LPサイズ紙ジャケット仕様！思う存分堪能できる眼福パッケージとなっている。共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファン投票企画で選ばれた「なにわ男⼦の好きな曲」ランキング上位曲15曲を、Disc3にはシングルセレクションとして「初⼼LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までのシングル曲全10曲を収録。なにわ男⼦の“これまで”と“これから”を存分に味わうことができる内容となっている。

■ニューアルバム『ND⁵』

2026年6⽉17⽇(⽔)発売 ■初回限定【laND】盤 (Blu-ray／DVD)

［2CD+Blu-ray］￥4,480（税抜価格￥4,073）LCCA-6270〜2

［2CD+DVD] ￥4,480（税抜価格￥4,073） LCCA-6273〜5

★三⽅背ケース＋デジパック仕様

★40P 歌詞フォトブックレット

★折りポスター CD

Disc1：本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録

Disc2：メンバーセレクトのボーナスディスク（全9曲） Blu-ray／DVD

・「Celebrate」Music Video

・「Celebrate」Making of Music Video

・なにわ男⼦とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage!〜東京公演 GIRARISTIC HORIZON! ver. & YUUWAKU NIGHT ver. ■初回限定【ND】盤 (Blu-ray／DVD)

［CD+Blu-ray］￥4,180（税抜価格￥3,800）LCCA-6276/7

［CD+DVD] ￥4,180（税抜価格￥3,800）LCCA-6278/9

★三⽅背ケース＋デジパック仕様

★60P 歌詞フォトブックレット CD : 本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録 Blu-ray／DVD :

・「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」

・「Gimme The Day」Music Video

・「Gimme The Day」Making of Music Video ■初回限定【diamoND】盤 (Blu-ray／DVD)

［CD+Blu-ray］￥3,960（税抜価格￥3,600）LCCA-6280/1

［CD+DVD] ￥3,960（税抜価格￥3,600）LCCA-6282/3

★三⽅背ケース

★28P 歌詞ブックレット

★40P ダイスマフォトブックレット CD : 本編収録曲15曲にボーナストラック「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」を加えた、全16曲を収録 Blu-ray／DVD :

・「Because I just love you」Music Video

・「Because I just love you」Making of Music Video ■通常【arouND】盤

［CD］￥3,300（税抜価格￥3,000）LCCA-6284

★32P 歌詞フォトブックレット CD：本編収録曲15曲にメンバーが作詞をしたボーナストラックを加えた、全16曲を収録 ■ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤

［3CD］￥5,555（税抜価格￥5,050）LCNC-0109〜11

★LP サイズ紙ジャケット仕様

★24P 歌詞ブックレット

★アザージャケット8枚

★“ダイスマ”クリアソロカード7枚 CD

Disc1：本編収録曲15曲を収録 Disc2：ファンの皆さんが投票企画で選んだ「なにわ男⼦の好きな曲」ランキング上位曲（全15曲）

M1. Because I just love you ／ M2. Time View〜果てなく続く道〜 ／ M3. Timeless Love ／ M4. ありふれた恋じゃ、もう満たされない ／ M5. 2 Faced ／ M6. Soda Pop Love ／ M7. Seven seas ／ M8. ⽉⽕⽔⽊君曜⽇ ／ M9. Dreaminʼ Dreaminʼ ／ M10. Circus Night ／ M11. 君に恋をした ／ M12. ねぇ ／ M13. 僕空〜⾜跡のない未来〜 ／ M14. 僕らの I LOVE YOU ／ M15. アオハル -With U With Me Disc3：「初⼼LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までのシングル曲（全10曲）

M1. 初⼼LOVE（うぶらぶ）／ M2. The Answer ／ M3. サチアレ ／ M4. ハッピーサプライズ ／ M5. Special Kiss ／ M6. Make Up Day ／ M7. Missing ／ M8. I Wish ／ M9. コイスルヒカリ ／ M10. Doki it