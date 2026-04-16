（ワシントン中央社）米タイム誌が15日に発表した「世界で最も影響力のある100人」で、台湾からは半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（ぎてつか）董事長（会長）兼最高経営責任者（CEO）が選ばれた。米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）CEOが紹介文を寄せ、「世界で最も影響力のある企業の一つを率いている」、「謙虚で規律正しい人物だ」と評価した。また世界のコンピューティング