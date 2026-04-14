4月14日スタートの火曜ドラマ「夫婦別姓刑事」。主演の佐藤二朗さん、橋本愛さんは夫婦であることを隠しながらバディとして活躍する刑事を演じます。それぞれの役柄の魅力や、ドラマの見どころについてインタビューしました。刑事夫婦による考察ミステリー佐藤二朗さんと橋本 愛さんがW主演を務める『夫婦別姓刑事』。2人が演じるのは、東京・中野区の沼袋署刑事課強行犯係に所属する刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）。