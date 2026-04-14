子育て1年生の母親たちが苦戦するタスクのひとつが「子どもの沐浴やお風呂」。毎日お風呂に入れる大変さとプレッシャーを感じている人もいるのでは？でもじつは、こんなにお風呂に入る民族は日本人だけだと知ると、心がラクになるかもしれません。今回、多くの国を旅した経験をもち、3人の子を育てながら、イラストレーター・マンガ家として活躍する織田博子さんに、自身の経験を通して実感した「育児中のお風呂の楽しみ方」につ