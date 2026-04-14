子どもの入学や進級で、ものが増えて散らかりやすくなる4月。そこで、新生活スタートのこの時季に意識したい、片付け習慣について紹介します。教えてくれるのは、夫と子ども2人の4人家族で、この春に長女が小学1年生になった整理収納アドバイザー・Nozomiさん。ここでは、Nozomiさんが実践している、片付けの小さな工夫4つについて語ります。1：最初に置き場所をざっくり決める新生活が始まると、書類や持ち物、日用品など一気にも