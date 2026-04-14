子どもの入学や進級で、ものが増えて散らかりやすくなる4月。そこで、新生活スタートのこの時季に意識したい、片付け習慣について紹介します。教えてくれるのは、夫と子ども2人の4人家族で、この春に長女が小学1年生になった整理収納アドバイザー・Nozomiさん。ここでは、Nozomiさんが実践している、片付けの小さな工夫4つについて語ります。

1：最初に置き場所をざっくり決める

新生活が始まると、書類や持ち物、日用品など一気にものが増えます。そこで重要になるのが、ものを使い始める前に「どこに収納するか」を決めておくことです。

【実際の写真】4人家族、すっきり片付いたリビング

「新生活が始まったばかりで忙しいので、ハードルが高い…」と思った方、最初から完璧を目指さなくても大丈夫。ざっくりでも場所を用意することがポイントです。帰宅後に置く場所、使ったあとに戻す場所が決まっているだけで、ものが迷子になることが減ります。

収納用品をそろえる前に、まずは場所を決めて、片付けの土台をつくっておきましょう。

2：一週間で散らかるポイントを見直す

新生活がスタートし、最初はうまく回っていた収納方法も、一週間ほどで少しずつ崩れていくことが多いです。書類がたまる、カバンの中身を出しっぱなしにするなど、小さな乱れが積み重なります。

このとき意識したいのが「うまくいかなかった理由を検証すること」です。戻しにくいのか、場所が遠いのか、動線が合っていないのか…などを考えます。

たとえば、リビングにものが置きっぱなしになるなら、その近くに置き場をつくるだけでも変わります。うまくいかない原因を見直すことで、無理なく片付けが続く形に整っていきます。

3：家族それぞれが使う場所を分けておく

家の中が散らかる原因のひとつに「家族のものが混ざっていること」があります。だれのものか分かりにくい状態だと、戻す場所も曖昧になり、出しっぱなしが増えます。

そこで意識したいのが「家族それぞれで使う場所を分けること」です。子どものものは子どもが使いやすい高さに、大人のものは別のスペースに分けるだけでも、戻しやすさが変わります。

リビングは共有スペースと決め、個人のものはそれぞれの場所に戻す…このルールがあると自然と整いやすくなります。

4：毎日同じタイミングでリセットする

整った状態を保つために、「いつ片付けるか」を決めておくのもおすすめです。

わが家では夜寝る前に一度リセットするようにしています。出しっぱなしのものを元に戻すだけの簡単な作業ですが、これを習慣にすることで翌朝の状態が整います。逆にタイミングが決まっていないと、あと回しになり、気づいたときには手をつけにくくなります。

短い時間でいいので、毎日同じタイミングで整える習慣の積み重ねが、散らかりにくい状態につながっていると感じます。