この時季はちょうど春キャベツが旬ですよね。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、春キャベツをたっぷりひと玉使った「丸ごとキャベツのレモン蒸し」を教えてもらいました。レモンのさわやかさも加わって、ぺろっと食べられる一品です！たっぷりひと玉を丸ごと使った「キャベツのレモン蒸し」今が旬の春キャベツは、葉がやわらかいのが特徴。生でもおいしく食べられますが、火をとおすと甘みがぐっと引き