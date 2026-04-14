この時季はちょうど春キャベツが旬ですよね。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、春キャベツをたっぷりひと玉使った「丸ごとキャベツのレモン蒸し」を教えてもらいました。レモンのさわやかさも加わって、ぺろっと食べられる一品です！

たっぷりひと玉を丸ごと使った「キャベツのレモン蒸し」

今が旬の春キャベツは、葉がやわらかいのが特徴。生でもおいしく食べられますが、火をとおすと甘みがぐっと引き立ちます。

【写真】スライスしたレモンを加える

かさが減るので、たっぷり食べられるのもうれしいポイントです。

●丸ごとキャベツのレモン蒸し

【材料（4人分）】

キャベツ 1玉（800g）

レモン 1／2玉

A[オリーブオイル大さじ3 白ワイン200mL ニンニク2片 塩小さじ1]



【つくり方】

（1） キャベツを4等分にくし切りにする。ニンニク、レモンはスライスする。

（2） 鍋にキャベツを入れ、スライスしたニンニクを入れる。Aを回しかけ、フタをして弱火で15分ほど蒸し煮する。（レモンは皮ごと加熱すると苦味が出る可能性があるため、あと入れがおすすめ）

（3） スライスしたレモンを加え、3分ほどさらに蒸したら完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう