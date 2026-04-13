大阪6月限 日経225先物56580-280（-0.49％） TOPIX先物3729.0-13.0（-0.34％） 日経225先物（6月限）は前日比280円安の5万6580円で取引を終了。寄り付きは5万6200円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7385円）を大きく割り込む形で、売りが先行して始まった。直後につけた5万6150円を安値にロングが入り、現物の寄り付き後ほどなくして5万6870円とプラス圏を回復。 ただ、キープすることはできず