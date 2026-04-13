8月6〜8日に名古屋IGアリーナで開催米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、自ら世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」を8月6日〜8日の3日間、愛知・名古屋市のIGアリーナで開催する。「世界基準の練習環境」を創出することを目的に、スキルだけでなくマインドセットの指導も行い、最終日にはスペシャルゲームも開催する。八村が日本バスケ界の