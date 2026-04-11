G大阪は南野遥海がPK獲得もヒュメットがキッカーを務めたガンバ大阪はJ1百年構想リーグ第10節でセレッソ大阪と対戦し、0-1で敗れた。この試合の後半、G大阪FW南野遥海がPKを獲得するも、キッカーをFWデニス・ヒュメットが務めたことについて南野が振り返った。南野は取材エリアで悔しさを露わにさせつつも矢印を自分に向けた。G大阪がホームにC大阪を迎え撃った一戦は、序盤からアウェーチームに押される展開が続く。G大阪がロ