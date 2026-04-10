新生活が始まる春は、なにかとものが増えがちな季節。気づけば「なんとなくとってあるもの」で家の中がいっぱいに…という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに、「手放してよかったもの」とその理由について教えてもらいました。1：とりあえずためた「紙類」新年度に気づけば増えているのが、学校のおたよりや書類、取扱説明書などの紙類。「あとで見るかも」と思っ