新生活が始まる春は、なにかとものが増えがちな季節。気づけば「なんとなくとってあるもの」で家の中がいっぱいに…という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに、「手放してよかったもの」とその理由について教えてもらいました。

1：とりあえずためた「紙類」

新年度に気づけば増えているのが、学校のおたよりや書類、取扱説明書などの紙類。「あとで見るかも」と思って保存しておいたものが、どんどんテーブルや床にたまってしまいがちです。そこでわが家では、

【写真】たまった紙類はラベリングして整理

・期限つきのおたより：期限が過ぎたら処分

・取扱説明書：よく使うものだけ残し、Webサイトで見られるものは手放す

とルールを決めたことで、紙の量が激減しました。

すべて取っておく前提をやめて、必要なものだけ残す意識に変えると、探す手間もなくなって管理がラクになります。

2：使うかもと残した「キッチングッズ」

キッチンには「いつか出番があるかも」と置きっぱなしにしたものがたくさんあります。

たとえばわが家では、使っていない便利グッズやもらったままの食器、用途が被った道具などが見つかりました。それに加え、1年前の春に意気込んで買ったお弁当グッズも、1年間ずっと引き出しの奥に眠っていました。

将来のために準備したものでも、実際の暮らしに合わなければ使わないままになってしまうことも。そこで一度、「本当に使っているか？」という視点で見直してみると、いる・いらないが判断しやすくなります。

●1用途1アイテムに絞る

とくに効果があったのが「1つの目的につき1アイテムだけ」もつことです。

たとえばフライ返しやおたまなどは、使いやすいものを1つに絞って引き出しがスッキリ。使う頻度やタイミングに合わせて収納場所も変えることで、調理中もスムーズに動けるようになりました。

3：なんとなく着ていない服

そろそろ衣替えの時季ですが、クローゼットの中に「まだ着られるから」と残している服はありませんか？

・1年以上着ていない服

・着ても気分が上がらない服

・サイズが合わない服

これらは思いきって手放しました。

すると、どれを着ようか悩む時間が減り、朝の支度がとてもラクに。選ぶときは、着られるかではなく「着たいか」で判断するのがポイント。お気に入りだけ並ぶクローゼットは、気持ちにもゆとりを生んでくれます。

4：無料でもらった「試供品・ストック」

試供品やノベルティー、もらいものなど、「無料だから」とついもらってしまうものも要注意。ストックが多すぎると管理の手間や収納スペースを圧迫する原因になります。そこで、

・使う予定のない試供品

・好みに合わない日用品

・存在を忘れていたストック

は見直すことに。日用品の備蓄も含め、「使う場所の近くに収まる量だけ」とルールを決めました。

たとえば洗剤なら「今使っている1本＋予備1本」までと決めることで、管理がシンプルに。常にもちすぎないことを心がけています。

「いつか使う」は手放して、暮らしに合うものだけ残す

今回ご紹介したものに共通しているのは、「いつか使うかも」という理由でもっていたものたちです。でも実際には、その“いつか”が来ることはほとんどありませんでした。

このようにものを手放すと、

・探す時間が減る

・管理の手間が減る

・スペースに余白ができる

といった変化が生まれ、暮らしがぐっとラクになります。

春は新しいものが増えるタイミング。だからこそ「今の自分に必要か？」を見直すチャンスです。無理にたくさん捨てる必要はないので、「これは手放してよかった」と思えるものを、まずはひとつ見つけてみてはいかがでしょうか。