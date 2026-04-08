スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、名作フラペチーノ5種類が復活する「THE STAR フラペチーノ」を4月8日から発売します。SNS上では、「テンション爆上がり」「最高だ！」「絶対に制覇する」と名作フラペチーノの復活を喜ぶ声が上がっています。【画像】やば…うれしすぎる！コチラがメロン、コーヒージェリー…復活する5種のフラペチーノです！おいしそう！！（8枚）「THE STAR フラペチーノ」は、1996年