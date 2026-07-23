鳥取県の観光戦略課が2026年7月22日に公式Xに「VIVANTごっこ」中の画像を投稿。日曜劇場「VIVANT」（TBS系）に出演する俳優の二宮和也さんも反応した。「シーズン2も期待大だぜっ」7月26日からシーズン2がスタートする「VIVANT」。2023年に放送されたシーズン1ではたびたび東アジアの砂漠が出てきたが、鳥取県では平井伸治知事が「鳥取砂丘でVIVANTごっこを楽しんで」と「VIVANTごっこ」を提案していた。シーズン2放送直前である22