三好市山城町の神社で4月5日、市の無形民俗文化財に指定されている伝統行事「百手祭（ももてまつり）」が行われ、住民らが五穀豊穣と家内安全を願いました。三好市山城町下名地区にある熊野神社と両皇神社では毎年、4月の第一土曜日と日曜日に、百手祭が行われています。このうち、5日に両皇神社で行われた百手祭には、地元の住民ら約40人が集まりました。境内では射児士（いごし）と呼ばれる裃・袴姿の氏子12人が、約20メー