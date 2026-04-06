テスラジャパンは4月3日、新型EV『Model Y L』を報道関係者向けに公開した。 （関連：【画像】新型テスラ『Model Y L』は3列シートのSUVで航続距離も780キロ超） 『Model Y L』は、6人乗りのパッケージを採用したモデルだ。大人でも無理なく過ごせるだけの居住性が確保されており、SUVでありながらもミニバンのような使い勝手を意識したつくりになっている。 テスラは、この『Model Y L』によって、日本で根