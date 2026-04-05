ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！「着古した服を、パジャマや部屋着にしている」という方は多いのではないでしょうか？ ESSEフレンズエディターで、整理収納アドバイザーの資格をもつ宮入京子さん（現在50代）は、服を減らす一環として部屋着を見直したところ、さまざまなメリットがあったそうです。ここでは、宮入さんが実践した見直し方法や、愛用品などについて語ります。