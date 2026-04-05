現在、日本とフランスで二拠点生活をしている俳優の杏さん。4月5日（日）にスタートする日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマWBLOOD & SWEAT」で、海外ドラマに初挑戦します。ここでは撮影時のエピソードや、今作の撮影のために3人の子どもと2匹の愛犬とともに約3か月短期移住した、フィンランドでの暮らしなどについてお話を伺いました。英語、フィンランド語、日本語が飛び交う撮影現場日本とフィンランドの共同