キングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。オルケリア5⼈が揃った初の単独ライブ、オルケリア１st LIVE「PRINCESS RESONANCE」の開催が決定した。＞＞＞イベントのロゴや告知ビジュアルをチェック！（写真4点）TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードと