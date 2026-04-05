お祝いごとが増えるシーズンにおすすめな「鯛のお頭つき」のレシピを紹介します。教えてくれたのは、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。スーパーで買う際に魚の下処理をお願いすれば、あとは塩を振って焼くだけ！凝ったごちそうでなくても、食卓が一気に華やかになるのでよくつくるというAYUMIさんに、きれいに焼き上げるコツもお聞きしました。びっくりするほど簡単な「鯛のお頭つき」鯛のお頭つき（尾頭つ