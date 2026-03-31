年度末の31日、各地で退職する人たちの労をねぎらう光景が見られました。このうち山形県庁では、退職者の長年の功績を称えるセレモニーが行われました。山形県庁で行われた永年勤続表彰式には、20年以上県職員として勤務し、31日付けで退職する100人が出席しました。今回退職した職員が入庁したのは1988年です。この年は国鉄からJRに変わって1年目。旧JR長井線が廃止され、フラワー長井線が開業しました。さらに、東京