ジュニア（旧ジャニーズジュニア）内の一部メンバーをめぐり、SNS上での動画流出が波紋を広げている。複数の人気ユニットがツアーや大きなステージを控える勝負の時期に、ファンからは厳しい声が上がっている。【写真】ファンのスマホで…賛否を巻き起こしたジュニアの“ファンサ”指摘される「規律の乱れ」「問題となっているのは、B&ZAI・鈴木悠仁さんとみられる人物が女性とともに室内で過ごす様子を収めた映像です。動画