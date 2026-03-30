山形県が設置している大学などの高等教育機関の財務や事業が適切に管理されているか第三者がチェックする「包括外部審査」の結果が30日発表され、32件のルール違反が明らかになりました。県は昨年度の大学や専門学校などの財務や事業が適切に管理されているか県が管轄する4つの法人と施設を対象に監査を行いました。その結果、32件の事案でルール違反などが見つかり、30日、県に報告しました。このうち、県立米沢女子