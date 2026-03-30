イラストレーターのゆうさんの漫画「そこにまだいる」（前・中・後編）が、インスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む父がかつて勤めていたスーパーでは、「幽霊が出る」といううわさがありました。ある日、遅番だった父が1人で閉店作業を済ませ、帰ろうとしたところ…という内容で、読者からは「ホラー過ぎてゾッとした…」「お父さま、メンタル最強」「霊はどんな気持ちだ