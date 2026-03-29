沢村玲＆梶原叶渚 篠原涼子主演・日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の最終話が、3月29日よる11時から放送される。最終回に先駆けて、沢村玲・梶原叶渚が指名手配風【号外新聞】の配布イベントを原宿で実施した。彼となら、地獄に堕ちても構わない…！氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため、