TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のメインKVとメインPV第1弾、主題歌情報が公開。6月よりABEMA限定先行配信も決定した。＞＞＞PV場面カットやアーティスト写真をチェック！（写真9点）漫画『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は2022年3⽉9⽇から原作者・地主のTwitter（現X）上にて連載され、第1話は累計28万いいねを獲得、⼤きな話題となり現在は⽉刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス