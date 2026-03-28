打破したいのは相手投手ではなく閉塞感！2026年の日本プロ野球が開幕いたしました。我が埼玉西武ライオンズはスローガン「打破」を掲げ、千葉ロッテマリーンズとの開幕戦に臨みました。その結果は1-3の大善戦。ハッキリした球春の到来とはなりませんでしたが、どうやら今年もプロ野球11球団に混じって勝ったり負けたりはできそうだぞと大いに手応えを覚える開幕となりました。[3/27 結果]L1-3M開幕投手を任された #渡邉勇太朗 投手