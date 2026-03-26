『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにしたアイウェアコレクション。2026年3月25日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで予約受け付けが開始された。＞＞＞「プリキュアシリーズ」コラボのZoffアイウェアコレクションをチェック！（写真22点）「プリキュアシリーズ」は、2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで