「ご遺体を入れ忘れていない？」――元火葬場職員の下駄華緒さんは、棺を持ち上げた瞬間の軽さにそう疑ったという。火葬場で働き始めて間もない頃、担当したのは自ら火をつけ命を絶った10代の少女だった。【衝撃マンガ】「ご遺体が真っ黒」「肉がほとんど残ってない」焼身自死した10代少女を火葬火葬場で棺を持った父親の“忘れられない表情”をマンガで読むその遺体は「肉がほとんど残ってない」ほど損傷が激しく、ほぼ「骨と