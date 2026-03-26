記事のポイント ファンが広告主となる「応援広告」が広がり、企業中心だった広告ビジネスの構造が変わり始めている。 Cheering ADは広告枠をEC化し、媒体社・権利元・ファンをつなぐ新しい広告経済圏を生み出した。 応援広告は売上モデルからLTVモデルへ進み、地域活性や体験価値まで広がる次の段階に入っている。 広告主とは、誰のことを指すのか。長く広告業界では、企業こそが広告主だった。だがいま、その構図が変わり始めてい