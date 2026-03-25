Xのプロダクト責任者を務めるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏が、日本時間2026年3月25日午前9時に自身のXアカウントを更新。クリエイター向けの収益分配プログラムについて、自国やその周辺地域からのインプレッション（表示回数）をより重視するルールへと更新する方針を明らかにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このアップデートは木曜日（3月26日）から適用される予定です。日本のユーザーを日