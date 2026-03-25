日本のテレビアニメ黎明期を熱狂させた伝説の巨大ロボットアニメ『鉄人28号』がついにBlu-rayとなって甦る。＞＞＞『鉄人28号』場面カットをチェック！（写真3点）『鉄人28号』は、1963年（昭和38年）10月20日から1965年（昭和40年）11月24日まで、フジテレビ系にて放送。旧日本軍の要請により、金田博士の手で製作された巨大ロボット・鉄人28号。リモコンの操縦次第で正義の味方にも悪魔の手先にもなる鉄人を、さまざまな悪の組織