まさかの逮捕報道だった--毎日新聞は3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者（35）が、コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして3月17日、窃盗容疑で警視庁に逮捕されたと報じた。【写真】ビーサン姿でうろついていた坂口杏里容疑者。「ふっくら近影」が心配されていた女優・坂口良子さん（享年57）の娘で、2世タレントとして活動後、紆余曲折を繰り返していた坂口容疑者。2016年には元交際相手宅に住居侵入の疑