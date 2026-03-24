進研ゼミ小学講座」で声かけする、赤ペン先生のアバター＝24日午後、東京都中央区ベネッセコーポレーションは24日、通信教育「進研ゼミ小学講座」で添削指導する「赤ペン先生」のアバター分身）を導入すると発表した。増加する共働き世帯の保護者には日々の勉強に目が行き届かない悩みがあり、アバターの先生が子どもに学習を促す声かけや指導で伴走する。25日にタブレット学習教材「チャレンジタッチ」を刷新する。子