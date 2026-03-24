３月もきょうを入れてあと８日となりました。きょうは４月の値上げについて、物価の最前線を取材してきました。４月からは再び大幅な値上げラッシュがやってくるそうです。札幌市北区のスーパーではこちらのタイプのうどん、包装資材が高騰しているために１０円ほどの値上げとなるそうです。Ｑ.４月はどういった商品が値上げに？（マルコストアー山川悟史社長）「日清食品のカップラーメン。コストが合