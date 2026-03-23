大阪・曽根崎警察署で、うつむきながら移送されていく男。電車の座席シートを切り裂いた疑いで現行犯逮捕された、会社員の花形政昭容疑者（56）です。犯行に及んだのは3月19日。JR大和路線を走行中の電車内で、ボックス席に腰かけた花形容疑者。カッターナイフを取り出し、座席のシートを複数回ひっかくように切りつけた疑いが持たれています。時刻は午後7時半ごろ。仕事の帰宅途中に犯行に及んだとみられる花形容疑者は調べに対し