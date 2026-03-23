『トムとジェリー』がデザインされた「サガラステッカー」が、2026年4月3日（金）より発売される。＞＞＞『トムとジェリー』がデザインされた「サガラステッカー」をチェック！（写真7点）世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。いつも仲良くけんかしているトムとジェリーがデザインされた「サガラス